США предложила помощь в устранении последствий разлива топлива в Норильске

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Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что его страна готова помочь России в преодолении последствий разлива топлива в Норильске. Об этом американский политик сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что США намерена оказать поддержку, несмотря на имеющиеся в российско-американских отношениях разногласия. Помпео отметил, что американские технических специалисты готовы проконсультировать российских коллег.

"Печально слышать о разливе топлива в Норильске, в России. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России со смягчением последствий этой экологической катастрофы и предложить консультацию технических специалистов", – написал Помпео.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия благодарна США за предложений помощи.

"Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ ... Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", – отметила Захарова в интервью на Youtube-канале "Соловьев Live".

Ранее стало известно, что активная фаза ликвидации последствий разлива топлива займет около 14 дней. Впоследствии специалисты будут проводить работы по точному извлечению нефтепродуктов с небольших площадей.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, он возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с топливом. По данным СК, на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация одного из резервуаров.

В результате происшествия вокруг ТЭЦ разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Президент России Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального характера в связи с ЧП. Чуть позже Вячеслав Старостин, начальник цеха ТЭЦ-3, оказался под арестом. Он отказался от дачи показаний.

Росприроднадзор заявил, что ущерб, причиненной природе от разлива топлива, может составить миллиарды рублей. В связи с происшествием возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность", "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".