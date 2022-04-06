Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россия ответит на высылку Грецией 12 российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, Москва примет соответствующие меры.
Ранее Греция объявила персонами нон грата 12 сотрудников российских дипломатических и консульских представительств, аккредитованных в республике.
О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что последствия высылки российских дипломатов из европейских стран будут ощущаться еще долго. Он назвал массовую высылку российских дипломатов из стран Европы заранее спланированной кампанией.
По его словам, подобные действия наносят удар по двусторонним отношениям, однако страны Евросоюза идут на это сознательно. Он пообещал, что Москва примет ответные меры.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата
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