Надежда Бабкина посетила общественный штаб кандидата в мэры Москвы Собянина

Фото: телеграм-канал "Надежда Бабкина"

Народная артистка России, директор театра "Русская песня" Надежда Бабкина посетила штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина на улице Покровке.

"У руководителей нашего города прекрасная команда. <...> Столько программ сделано, будет делаться, есть перспективы. Ведь без народа, без пожеланий, подсказок никакой руководитель никогда не справится, по себе знаю", – сказала Бабкина, обращаясь к пришедшим на встречу москвичам.

Она добавила, что последние 10 лет российская столица кардинально изменилась. Этому способствовали различные городские программы, в том числе реновации, капитального ремонта и реконструкции поликлиник.

"Я очень много езжу по России, по разным городам, селам и деревням, вижу, как там люди живут. Москва для них является предметом подражания", – добавила артистка.

Общаясь с горожанами, Бабкина также затронула тему культуры. По ее словам, культура включает в себя в том числе национальные традиции, образовательный и воспитательный процессы. Так, напоминала она, в Москве сегодня доступно много бесплатных образовательных программ.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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