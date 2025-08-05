Глава Камчатки призвал мэра Вилючинска к отставке из-за претензий жителей

Фото: телеграм-канал "Солодов. Камчатка"

Глава Камчатского края Владимир Солодов призвал мэра города Вилючинска Ивана Головчака к отставке на фоне претензий жителей, передает RT со ссылкой на социальные сети губернатора края.

Солодов уточнил, что посчитал неудовлетворительной работу администрации, в том числе и во время чрезвычайной ситуации. В справедливости жалоб местных жителей он убедился во время объезда города.

Речь идет о мощном землетрясении, которое произошло на Камчатке 30 июля. Магнитуда явления достигла 8,8. Серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов фиксировалась на протяжении всего дня.

Высота волн в Елизовском районе Камчатки составляла 3–4 метра. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Подтопления зафиксировали также на территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

Более того, в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена одного из детских садов. Местные власти на фоне произошедшего ввели режим чрезвычайной ситуации.

Такой же режим установили в Северо-Курильском районе Сахалинской области, где тоже произошло землетрясение. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения.