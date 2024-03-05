Великобритания призвала Германию передать Украине Taurus вопреки утечке

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Великобритания призвала Германию отправить на Украину крылатые ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора немецких офицеров об их планах нанести удары по Крымскому мосту. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на материал The Guardian.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия не будет поставлять Taurus Украине. Такое решение он объяснил рисками ударов по Москве.

"Великобритания была первой страной, предоставившей Украине высокоточные ракеты большой дальности, и мы призываем наших союзников сделать то же самое", – заявил в беседе с изданием представитель правительства.

Присутствие британские военных на Украине в правительстве подтвердили в конце февраля. Однако их задачи там уточнять не стали, сославшись на то, что любое потенциальное вмешательство может быть расценено Россией как эскалация.

О наличии аудиозаписи разговора немецких офицеров, которые планировали атаковать Крымский мост, ранее сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Она также рассказала, что немцы обсуждали сокрытие следов планируемого преступления.

Позже журналист опубликовала запись. Ее длительность составляет более 38 минут.

В связи с произошедшим Минобороны ФРГ организовало проверку, а Шольц пообещал провести расследование.