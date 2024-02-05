МИД будет содействовать проведению в Донбассе и Новороссии выборов президента РФ – Лавров

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МИД России будет всячески содействовать проведению выборов президента в Крыму, Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и руководством новых регионов страны, передает ТАСС.

Он пообещал, что при необходимости дипмиссия будет доукомплектовывать соответствующие структуры в этих субъектах страны.

Также Лавров рассказал, что физические возможности российских загранучреждений по проведению выборов президента в этом году стали гораздо меньше в условиях незаконных санкций Запада. По его словам, работа по подготовке к выборам уже началась, однако самый главный этап впереди.

"Сегодня, выступая на коллегии МИД России, Элла Памфилова достаточно подробно упомянула о сложностях, которые в этом году возникают и еще будут нарастать. Они являются беспрецедентными в условиях незаконных санкций западных правительств, которые включают в себя и закрытие большого количества генеральных консульств, и изгнание сотен сотрудников наших посольств и других загранучреждений. Безусловно, наши физические возможности гораздо меньше в этом году, чем в предыдущей избирательной кампании", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что избиркомы в новых регионах России могут разрешить голосовать на выборах президента РФ в марте по украинским паспортам так же, как это было во время единого дня голосования в сентябре 2023 года.

Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продлят действие моратория на штрафы по налоговым правонарушениям. Мера распространится на правонарушения, совершенные с 1 января 2024 года.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.