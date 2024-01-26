В новых регионах РФ продлят мораторий на штрафы по налоговым правонарушениям

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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продлят действие моратория на штрафы по налоговым правонарушениям. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Разработано постановление о продлении моратория на штрафы за налоговые правонарушения в новых регионах", – цитирует его ТАСС.

Мера распространится на правонарушения, совершенные с 1 января 2024 года. Документ был размещен на портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин, комментируя большие сроки за экономические преступления, заявил, что 14 лет проводить в тюрьме никто не хочет, поэтому лучше не нарушать. В свою очередь, лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поблагодарил президента за то, что тот назвал перебором такие большие сроки по экономическим статьям.



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