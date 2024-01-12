В РФ предложили меры борьбы с имеющими долги по налогам иноагентами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заслуженный юрист России Иван Соловьев выступил с предложением дополнить действующее налоговое законодательство положением о том, что наличие у иностранного агента долгов по налогам и сборам, которые превышают 10 тысяч рублей, является основанием для выездной налоговой проверки. Обращение он направил на имя зампредседателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет RT.

Эксперт объяснил, что ряд юридических и физических лиц, включенных в реестр иноагентов, имеют неисполненные обязательства по налогам и взносам, уплачиваемым в федеральный, региональный бюджеты, социальные фонды. Подобную ситуацию Соловьев считает неприемлемой, потому что так иностранные агенты могут получить конкурентное и иное преимущество перед добросовестными налогоплательщиками.

Юрист считает, что его инициатива будет способствовать соблюдению принципа справедливости и эффективному предотвращению совершения налоговых правонарушений и преступлений иноагентами.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой обязать иностранных агентов указывать на выпускаемом контенте информацию о наличии гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего находиться и работать в иностранном государстве.

До этого он предложил обязать иноагентов дублировать соответствующую маркировку в аудио- и видеоматериалах каждые 15 минут. Заявитель обратил внимание, что, согласно законодательству, иноагенты обязаны сопровождать маркировкой аудио- и видеозаписи только в начале.

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