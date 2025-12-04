Посол Украины в США подтвердила, что Умеров встретится с Уиткоффом

Фото: ТАСС/Zuma

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в четверг, 4 декабря, прилетит в США для повторной встречи со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Об этом заявила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина.

"Рустем Умеров – не имеющий другой работы глава делегации, кроме как вести переговоры с американскими и европейскими союзниками, приземлится в США уже завтра (сегодня, 4 декабря, по московскому времени. – Прим. ред.), чтобы иметь повторную встречу с делегацией. Только после этого мы можем делать какие-то выводы", – сказала Стефанишина.

Посол Украины также отметила, что Киев рассчитывает на повторную встречу после визита Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера в Москву.

Также Стефанишина заявила, что у Украины есть двухпартийная поддержка в конгрессе США. Она отметила, что в ближайшее время конгресс может рассмотреть законопроект о введении вторичных санкций против стран, закупающих российские нефть и газ.

Ранее AP News сообщало о встрече Уиткоффа и Кушнера с Умеровым в Майами 4 декабря. Кто еще из дипломатов будет представлять украинскую делегацию, в публикации не уточнялось.

2 декабря Уиткофф и Кушнер приезжали в Россию по поручению американского лидера Дональда Трампа. Они встретились с Владимиром Путиным в Кремле. Переговоры заняли почти 5 часов. Стороны обсудили мирный план США по урегулированию украинского конфликта.

Путин отметил, что Россия может согласиться с некоторыми позициями из плана, но другая его часть вызывает критику. Стороны намерены продолжить открытые контакты по этой теме. После переговоров Трамп подчеркнул, что у Уиткоффа и Кушнера сложилось впечатление о готовности России к урегулированию конфликта.