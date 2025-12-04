Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02:11

Политика
Главная / Новости /

AP: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в США для продолжения переговоров

Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря – СМИ

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами для дальнейших переговоров по мирному плану. Об этом сообщает AP News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Встреча состоится в четверг, 4 декабря. В статье не уточняется, какие еще дипломаты будут представлять украинскую делегацию на предстоящих переговорах.

Ранее Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле, в ходе которых стороны обстоятельно обсудили американский план по урегулированию конфликта на Украине.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, сторонам удалось добиться некоторого прогресса в вопросах гарантий безопасности для жителей Украины. При этом ключевым пунктом мирного урегулирования является вопрос принадлежности 20% территории ДНР.

Важные политические сигналы передал Путин через Уиткоффа Трампу

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

