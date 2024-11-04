WSJ: Иран может пустить в ход более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Иран при атаке на Израиль может пустить в ход более мощные боеголовки. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.

Неназванные иранские и арабские чиновники заявили изданию, что власти Ирана не собираются ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками, как это было в предыдущих атаках. Кроме того, ракеты, которые Иран может использовать при атаке на Израиль, будут иметь более мощные боеголовки.

"Иран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия", – заявили источники газеты.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что ответ Ирана на недавний израильский удар может быть дан до президентских выборов в США. Как отмечал источник, этот ответ будет решительным и болезненным.

Армия Израиля нанесла серию авиаударов по иранской территории в ночь на 26 октября, ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

В Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.