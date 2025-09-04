Вице-премьер Оверчук выразил надежду на возвращение россиян, задержанных в Азербайджане

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Россия надеется, что задержанные в Азербайджане граждане скоро окажутся на Родине. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"С Азербайджаном в первую очередь, конечно же, нас беспокоит то, что наши 13 граждан находятся в Азербайджане, удерживаются там. <…> Надеемся здесь на то, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы этих людей отпустить домой", – приводит слова политика ТАСС.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам уже согласован.

В конце июня азербайджанские правоохранители провели обыски в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали семерых россиян. После этого в Баку были задержаны еще несколько граждан России.

Данные инциденты произошли после того, как Следственный комитет по Свердловской области заявил о задержании шестерых человек по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийства в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В СК считают, что фигуранты входили в состав "этнической преступной группы".

Позже стало известно, что двое фигурантов скончались. По предварительным данным, один из них умер от сердечной недостаточности.

