Вице-премьер Оверчук выразил надежду на возвращение россиян, задержанных в Азербайджане
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Россия надеется, что задержанные в Азербайджане граждане скоро окажутся на Родине. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"С Азербайджаном в первую очередь, конечно же, нас беспокоит то, что наши 13 граждан находятся в Азербайджане, удерживаются там. <…> Надеемся здесь на то, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы этих людей отпустить домой", – приводит слова политика ТАСС.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам уже согласован.
В конце июня азербайджанские правоохранители провели обыски в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали семерых россиян. После этого в Баку были задержаны еще несколько граждан России.
Данные инциденты произошли после того, как Следственный комитет по Свердловской области заявил о задержании шестерых человек по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийства в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В СК считают, что фигуранты входили в состав "этнической преступной группы".
Позже стало известно, что двое фигурантов скончались. По предварительным данным, один из них умер от сердечной недостаточности.