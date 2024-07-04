ТАСС: по делу генерал-майора Попова частично погасили нанесенный ущерб

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Ущерб по уголовному делу в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя Моисеева частично погашен, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, именно бизнесмен внес часть средств. Таким образом, сумма ущерба была снижена с более чем 130 до 105 миллионов рублей. При этому Попову вменяется мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей.

"Он ущерб не погашал, вину не признает", – заявил источник.

Попова арестовали 21 мая на два месяца. По данным следствия, генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи. Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей.

СК РФ просил суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест, однако в ходатайстве было отказано. Обвиняемого решили оставить в СИЗО. Позже ему добавили обвинение в служебном подлоге.

Следственный комитет начал проверку по заявлению о госизмене из-за якобы утечки на Украину секретных данных по делу Попова, после которой будет принято решение о возбуждении или отказе в заведении уголовного дела.

В свою очередь, Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий

