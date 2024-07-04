СК начал проверку по заявлению о госизмене по делу генерал-майора Попова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следственный комитет РФ начал проверку по заявлению о госизмене из-за якобы утечки на Украину секретных данных по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

"В настоящее время следователи проводят по данным фактам проверку, о результатах которой будет известно согласно процессуальным срокам", – подчеркнул он.

По словам адвоката, после проверки примут решение о возбуждении или отказе в заведении уголовного дела.

Защита Попова подала заявление в Следственный комитет о возбуждении дела о государственной измене в отношении неустановленных лиц. По словам Буйновского, каким-то образом секретные документы попали в открытый доступ. Защита генерала также допустила, что это мог быть шпионаж.

Попова арестовали 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев. По данным следствия, генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи. Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей.

СК РФ просил суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест, однако в ходатайстве было отказано. Обвиняемого решили оставить в СИЗО. Позже ему добавили обвинение в служебном подлоге.

