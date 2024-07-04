Защита генерал-майора Попова подала заявление в СК о госизмене

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Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала заявление в Следственный комитет о возбуждении дела о государственной измене в отношении неустановленных лиц, сообщил адвокат Попова Сергей Буйновский.

"Мы подали заявление <...> в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине", – цитирует его РИА Новости.

По словам Буйновского, каким-то образом секретные документы попали в открытый доступ. Защита генерала также допускает, что это мог быть шпионаж.

Попова арестовали 21 мая на два месяца. По версии следствия, он связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи.

Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Сотрудники СК РФ просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест, однако в ходатайстве было отказано. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции. Позже ему добавили обвинение в служебном подлоге.



Военный суд оставил генерал-майора Ивана Попова в СИЗО



