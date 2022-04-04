Захарова объяснила, зачем страны Запада высылают российских дипломатов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с высылками российских дипломатов из стран Запада.

"Это демонстративная позиция коллективного Запада, <...> пытающегося таким образом наказать [Россию] политически. <...> Это намеренные действия, их нельзя не видеть во взаимосвязи", – сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Захарова подчеркнула, что многие страны не отрицали политическую составляющую, говоря о высылке российских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ считает, что все подобные действия направлены на то, чтобы "обескровить" российские посольства и не дать возможность отбивать информационно-политические атаки.

29 марта Захарова заявила, что МИД России отреагирует на высылку дипломатов РФ из ряда стран. По ее словам, контрмеры последуют за всеми недружественными шагами в отношении российских заграничных учреждений.

Ранее о высылке 17 российских дипломатов объявили Нидерланды. Аналогичные решения приняли Ирландия, Чехия и Бельгия, однако власти последней уточнили, что дипломатический канал с Москвой будет сохранен. В Словакии власти потребовали сократить число сотрудников посольства РФ в Братиславе на 35 человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.