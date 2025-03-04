Ушаков заявил, что США пока не представили своего спецпредставителя по Украине

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США пока не представили кандидатуру своего спецпредставителя по украинскому урегулированию. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, четкой даты проведения следующих российско-американских переговоров также нет. Кроме того, отсутствуют договоренности о том, возможна ли встреча с делегацией Соединенных Штатов в марте.

Первый раунд переговоров между Россией и США прошел 18 февраля в Саудовской Аравии. Стороны договорились назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава ведомств.

Через девять дней, 27 февраля, в Стамбуле состоялась встреча российских и американских дипломатов по вопросу возобновления работы посольств. В Госдепе США уточняли, что обсуждались вопросы, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом.

Как пишут СМИ, второй раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном может пройти в одной из стран Персидского залива. Уже ведется подготовка к встрече, указывали журналисты.