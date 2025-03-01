CBS: американские власти назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

01 марта, 10:49Политика
Фото: ТАСС/Артем Попов
Власти США назвали разумной позицию делегации РФ, которая была представлена в ходе переговоров в Эр-Рияде, передает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что до переговоров в Белом доме опасались "максималистских требований" России. Однако подобные требования оказались у Украины, говорится в статье.
Переговоры США и РФ прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны договорились оперативно назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, представлявший на переговорах интересы России, отметил также заинтересованность Штатов к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам. Эти вопросы включили в себя конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.
Россия и США продолжают переговоры на фоне изменения международных настроений