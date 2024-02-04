В Европарламенте не поддержали призыв не признавать итоги выборов президента РФ

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Призыв члена Европарламента от Эстонии Рихо Терраса к странам ЕС не признавать результаты выборов президента РФ подписали только 29 евродепутатов. Об этом сообщает портал ERR.

Так, обращение парламентария подписали депутаты от 15 стран: Эстонии, Болгарии, Италии, Литвы, Польши, Швеции, Латвии, Испании, Нидерландов, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии, Финляндии и Дании.

Общее число подписавших просьбу составляет 29 человек, тогда как число депутатов в составе Европарламента составляет 705 человек, отмечает портал.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия может завершить проверку подписей выдвинутых кандидатов в президенты страны уже к 7 февраля.

По данным ЦИК, общее число избирателей в России на 1 января 2024 года составило 112 309 947 человек. При этом проживающих за рубежом избирателей из РФ насчитывается 1 890 863 человека.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Волонтеры в пункте сбора подписей рассказали, кто приходит поддержать Путина на выборах