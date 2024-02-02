ЦИК может завершить проверку подписей кандидатов в президенты РФ к 7 февраля

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Центризбирком (ЦИК) РФ может завершить проверку подписей выдвинутых кандидатов в президенты страны уже к 7 февраля, сообщила глава комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

"Мы можем завершить этот этап избирательной кампании, по всем нашим выдвинутым кандидатам уже принять тот вердикт, те решения, которые будут четкие, чистые, соответствовать тому материалу, тем выводам, которые мы сделаем", – сказала Памфилова.

Прием подписей был завершен 31 января. ЦИК еще проверяет подписи от главы партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, представителя фракции "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина и блогера-самовыдвиженца Рады Русских.



По информации избирательной комиссии, общее число избирателей в РФ на 1 января 2024 года составило 112 309 947 человек. При этом порядка 740 тысяч человек уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании российского президента.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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