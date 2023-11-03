Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе – ООН

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Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом, сообщила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

Она подчеркнула, что военными преступлениями являются насильственное перемещение населения, систематические удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, а также коллективное наказание, применяемое Израилем к жителям Газы.

"Но только компетентный суд может определить, совершает ли Израиль геноцид в Газе", – цитирует ее РИА Новости.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Известно, что в настоящий момент в секторе Газа удерживаются 242 человека.

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что с момента эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Он призвал конфликтующие стороны как можно скорее обеспечить условия для доставки гуманитарных грузов.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в случае необходимости израильская армия готова расширить операцию и на южную часть сектора. В СМИ заявили, что 3 ноября Армия обороны Израиля вошла в город Газу, который является административным центром сектора Газа, завершив его окружение. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль уничтожает радикалов движения ХАМАС.



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