03 ноября, 13:53Политика
Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе – ООН
Фото: ТАСС/AP/Doaa AlBaz
Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом, сообщила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
Она подчеркнула, что военными преступлениями являются насильственное перемещение населения, систематические удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, а также коллективное наказание, применяемое Израилем к жителям Газы.
"Но только компетентный суд может определить, совершает ли Израиль геноцид в Газе", – цитирует ее РИА Новости.
7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.
В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Известно, что в настоящий момент в секторе Газа удерживаются 242 человека.
По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.
Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что с момента эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Он призвал конфликтующие стороны как можно скорее обеспечить условия для доставки гуманитарных грузов.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в случае необходимости израильская армия готова расширить операцию и на южную часть сектора. В СМИ заявили, что 3 ноября Армия обороны Израиля вошла в город Газу, который является административным центром сектора Газа, завершив его окружение. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль уничтожает радикалов движения ХАМАС.
ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям
Читайте также