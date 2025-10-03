Главы генштабов ЕС встретятся после задержания шедшего из РФ танкера во Франции

Фото: ТАСС/АР/Mathieu Pattier

Главы генеральных штабов стран Евросоюза в ближайшие недели встретятся с представителями НАТО для выработки совместных мер после задержания во Франции танкера, следовавшего из России. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает"Московский комсомолец" со ссылкой на TF1 INFO.

Говоря о причинах задержания танкера, Макрон указал, что у Военно-морских сил Франции "возникли подозрения", в связи с чем флот принял "необходимые меры".

"Мы столкнулись с крайне агрессивным поведением по отношению к нашему фрегату и вертолетам, что послужило основанием для начала расследования", – добавил он.

Французский лидер также обвинил Россию в проведении "гибридных атак" в Европе и уточнил, что страны региона "приняли решение повысить уровень реагирования".

Экипаж танкера Boracay задержали во Франции 2 октября. Судно находилось около побережья Сен-Назера. Как указывали СМИ, задержанные капитан и его помощник подозреваются в возможной причастности к инциденту с беспилотниками над Данией.

Спустя некоторое время Макрон предложил задерживать танкеры "теневого флота" РФ для нарушения поставок российской нефти. По его мнению, это снизит эффективность бизнес-модели.

В Кремле подобные заявления назвали пиратством XXI века. При этом Москва не располагает информацией о перевозимой задержанным танкером нефти.