Поверенного в делах РФ вызвали в МИД Словакии из-за референдумов

Фото: ТАСС/Игорь Шамшин

Поверенного в делах РФ в Словакии Кирилла Сапоженкова вызвали в МИД республики из-за референдумов о вхождении в состав России новых территорий. Об этом сообщается на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных и европейских дел Словакии вызвало представителя посольства РФ в Словакии и выразило ему решительный протест", – говорится в сообщении.

Дипломату было заявлено, что Братислава поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а прошедшие референдумы расценивает как нарушение международного права.

Ранее МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как позже рассказал сам дипломат, там ему предложили осудить политику Москвы и пообещали поддержку.

По аналогичной причине послов РФ 3 октября вызывали в министерства иностранных дел Австрии и Финляндии, а до этого – Великобритании, Латвии и ряда других стран.



Новости часа: посол России был вызван в МИД Франции

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