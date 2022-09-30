Глава МИД Латвии вызвал полномочного посла РФ

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Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс вызвал полномочного посла России. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Ринкевичс пояснил, что вызвал посла в 17:00 в связи с принятием в состав РФ новых территорий.

В Кремле прошло подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не стремится к восстановлению СССР. По его словам, последние руководители Советского Союза развалили страну, поставив советский народ перед фактом и не осознавая последствий принятых решений.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Владимир Путин выступил на церемонии подписания договоров о присоединении новых регионов

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