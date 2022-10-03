Российского посла вызвали в МИД Франции

Фото: ТАСС/Vincent Isore/IP3 via ZUMA Press

Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

Отмечается, что это произошло еще днем по местному времени. Причина вызова главы российской дипмиссии пока неизвестна.

Ранее в понедельник МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как позже рассказал сам дипломат, там ему предложили осудить политику Москвы и пообещали поддержку.

По аналогичной причине послов РФ в понедельник вызывали в министерства иностранных дел Австрии и Финляндии, а до этого – Великобритании, Латвии и ряда других стран.



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