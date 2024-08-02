WSJ: Гершкович перед освобождением попросил Путина дать интервью

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Американский журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, которого отправили на родину в рамках обмена заключенных между США и РФ, попросил перед своим освобождением об интервью с Владимиром Путиным. Об этом сообщает WSJ.

Соответствующую просьбу журналист озвучил во врем того, как заполнял прошение о помиловании, которое было адресовано российскому президенту.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в этой сделке стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из 7 стран. России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Президент США Джо Байден заявил, что в рамках обмена американской стороне вернули Гершковича, а также экс-морпеха Пола Уилана, редактора радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашеву и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом).

Кроме того, Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

19 июля 2024 года Свердловский областной суд признал журналиста виновным по делу о шпионаже против РФ и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. При этом обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии. Однако сам он так и не признал свою вину по данному делу.

