Посол в Израиле сообщил об удержании в Газе до шести россиян

Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

В секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС удерживается около пяти-шести граждан РФ. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС", – добавил он.

Кроме того, Викторов отметил, что РФ сохраняет контакты с израильскими Минобороны и МВД, а также рассчитывает на их помощь в вопросе освобождения российских заложников.

"Соответствующие израильские ведомства тоже вполне конструктивно с нами взаимодействуют", – отметил посол.

При этом Викторов заявил, что обеспокоенность российской стороны по поводу граждан РФ, находящихся в плену у ХАМАС, была донесена пофамильно. По его словам, собеседники услышали просьбы Москвы по этому вопросу.

"Наши озабоченности на 100% учитываются нашими контактами, с которыми мы работаем", – заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия активно содействует в вопросе разрешения ситуации с гражданами РФ, которые находятся в заложниках у ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 240 человек.

1 ноября радикальное движение ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ