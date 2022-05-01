Порядка 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД Германии – СМИ

Фото: depositphotos/mikdam

Порядка 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Zeit.

В публикации говорится, что темой ее выступления была Украина. Когда Бербок высказалась в поддержку поставок Киеву тяжелого вооружения, протестующие включили вой сирены и начали выкрикивать слова "лгунья" и "подстрекательница войны".

В конце апреля жители Германии организовали сбор подписей под петицией с требованием к властям прекратить поставки оружия на Украину. Как сообщал постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, на тот момент под петицией подписались уже 25 тысяч человек.

Он поблагодарил немцев за их выбор в пользу денацификации Украины и скорейшего разрешения ситуации, а также выразил надежду на то, что люди будут активно присоединяться к данной инициативе.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности поставок оружия на Украину из запасов бундесвера практически исчерпаны. Он добавил, что власти ФРГ создают специальный фонд для хорошего вооружения армии и масштабно инвестируют в возможности бундесвера.

Речь, по его словам, идет о противотанковом оружии, средствах ПВО, амуниции и орудиях для артиллерийских дуэлей. Шольц добавил, что ранее Германия поставляла оружие, которое может быть быстро и эффективно применено ВСУ.

28 апреля бундестаг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе поставками тяжелого оружия. Резолюция была принята после нескольких недель дебатов на эту тему.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину. Он добавил, что страны альянса делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.