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Москва 24

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Общество

13:13

В Кремле считают "тему Иссахар" закрытой

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия считает закрытой историю с израильтянкой Наамой Иссахар, которая была помилована накануне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

На встрече с журналистами Пескова попросили также ответить на вопрос, нет ли противоречий между решением генпрокуратуры и суда и словами Путина о том, что Иссахар не пересекала границу РФ.

"Он не оценивал в данном случае позицию генпрокуратуры и суда, он просто констатировал, что пересечения границы не было. Именно об этом шла речь, это была не оценка", – ответил Песков.

А на замечание журналиста о том, что израильтянка, не пересекая границу, тем не менее получила 7,5 лет колонии, Песков уточнил, что в итоге история закончилась хорошо, "считаем эту тему закрытой".

Ранее сообщалось, что Наама Иссахар была осуждена в России на 7,5 лет за контрабанду гашиша. Президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступили с просьбой помиловать осужденную. С аналогичным прошением на имя президента России выступила и сама Иссахар.

29 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля.

30 января Наама Иссахар была освобождена из колонии.

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