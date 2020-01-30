Долгий путь домой: как израильтянку Иссахар возвращали на родину

Израильтянка Наама Иссахар, которая получила срок в России за контрабанду и хранение наркотиков, была освобождена из колонии в Подмосковье. Ранее девушка обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Российский лидер подписал соответствующий указ 29 января. Вспоминаем, как Иссахар возвращали на родину.



Не пересекала границу

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ подтвердила, что гражданка Израиля Наама Иссахар была освобождена из колонии "в связи с указом президента Российской Федерации" от 29 января. Ранее она через администрацию СИЗО в письменном виде направила ходатайство о помиловании российскому лидеру.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший в Москву с коротким рабочим визитом, 30 января поблагодарил президента России за быстрое решение об освобождении Иссахар. В свою очередь Владимир Путин отметил, что девушка не пересекала российскую границу и это хорошо для нее. Он также попросил передать добрые пожелания самой израильтянке и ее семье.

"Господин премьер-министр, Вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила: наличие запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского патриарха… и мамы", – сказал он.





Владимир Путин президент РФ Указ о ее помиловании подписан, она, слава богу, для нее это очень хорошо, не пересекала границу Российской Федерации.

Напомним, 23 января Владимир Путин посетил Израиль с коротким визитом. Там он в том числе провел встречу с матерью Иссахар Яффой. Позднее женщина поблагодарила президента за проявленное сочувствие, а также за положительный ответ на просьбу ее дочери о возвращении в Израиль.

"Это момент, которого я ждала почти год, я проделала долгий путь, который я не хочу, чтобы кто-нибудь прошел, сейчас все, что я хочу, это обнять мою дочь Нааму", – заявила тогда Яффа Иссахар.

Дело Наамы Иссахар

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в столичном аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года. Девушка летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. Само задержание произошло в транзитной зоне авиагавани по причине того, что сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке израильтянки 9,6 грамма наркотического вещества. Позднее экспертиза установит, что это гашиш.

Сперва девушке вменяли только статью "Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств". Однако затем сюда добавилась еще и "Контрабанда наркотических средств в значительном размере". В результате в октябре 2019 года Иссахар была признана виновной по последней статье Химкинским городским судом. Ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Иссахар признала вину частично: отрицала, что является контрабандисткой, но согласилась с обвинением в хранении наркотика. В свою защиту израильтянка приводила довод, что сдала вещи в багаж в Дели. Таким образом, находясь в транзитной зоне, она не имела доступа к своему рюкзаку. В декабре 2019 года Московский областной суд рассмотрел жалобу защиты на приговор девушке. Адвокаты Иссахар тогда также указывали на то, что подзащитная не пересекала границу и не намеревалась это сделать.





адвокаты Наамы Иссахар Подзащитная не уклонялась от таможенного контроля, не предпринимала действий по сокрытию вещества, пункт таможенного коридора не проходила, умысла на пересечение границы РФ не имела.

"Я не понимала всей серьезности происходящего, никаких процедур и того, что происходило вообще. Также добавлю, что и в стране, откуда я летела и куда летела, и в которой живу, это деяние вообще не является уголовно наказуемым", – подчеркнула тогда Иссахар, участвовавшая в заседании суда.

При всем этом прокурор заявил, что пересечение государственной границы осуществляется самолетом в воздухе. Более того, транзитная зона является пространством Таможенного союза. А это значит, что девушка пересекла границу с Россией и ввезла в страну наркотическое вещество. По итогам заседания было решено "оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Иссахар – без удовлетворения".



"Жест доброй воли"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, мать гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффа Иссахар и освобожденная после помилования израильтянка Наама Иссахар. Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Политолог Александр Асафов в беседе с Москвой 24 прокомментировал освобождение израильтянки из колонии. По его словам, российскими властями было принято "человеческое решение" в связи со сложившейся ситуацией.

"Поэтому эта ситуация, которая могла стать конфликтом, исчерпана. А туристы из Израиля, посещающие нашу страну даже транзитом, будут аккуратнее в своих экзотических увлечениях, поскольку соблюдение российского законодательства обязательно для всех без исключения", – сказал он.





Александр Асафов политолог Это жест доброй воли со стороны России, президента, поскольку за Иссахар поручились представители высшего политического руководства Израиля, многие известные люди.

Тем временем Нетаньяху и его супруга Сара провели встречу с израильтянкой и ее мамой в аэропорту Внуково. "Воодушевлены видеть тебя. Сейчас возвращаемся домой", – сказал премьер-министр Израиля девушке. Самолет с семьей Иссахар уже вылетел в Тель-Авив.





Ефимова Мария