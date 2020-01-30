Израильтянка Иссахар не признала вину в прошении о помиловании – защита

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr.

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которую ранее обвиняли в контрабанде наркотиков, заявила, что девушка не признала свою вину при помиловании. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Вновь подтверждаем: никакого признания вины – ни полного, ни частичного, ни какого-либо еще – в ходатайстве Наамы Иссахар не было и быть не могло", – заявили адвокаты "Партнеры Pen&Paper".

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявила, что комиссия по вопросам помилования единогласно одобрила прошение израильтянки, учитывая и то, что она частично признала вину.

Иссахар освободили из исправительной колонии № 1 в поселке Новое Гришино после указа о помиловании, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Девушку задержали в аэропорту Шереметьево. При себе у нее нашли почти 10 граммов гашиша. Впоследствии Московский областной суд осудил Иссахар на 7,5 лет колонии. Она заявила, что взяла с собой вещество для личных целей.

