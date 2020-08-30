Минпросвещения РФ не станет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения России не станет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса, заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

"Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других не прививает", – сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В то же время Семченко рекомендовал педагогам привиться от гриппа, но еще раз подчеркнул, что это дело каждого.

Вакцинация от гриппа в Москве стартует 1 сентября. В первую очередь прививки получат горожане, находящиеся в группах риска. Вакцинацию будут проводить как в поликлиниках, так и в мобильных группах.

В Подмосковье прививка будет доступна с 7 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в этом году россияне получат обновленную прививку: она содержит три новых штамма.

В августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса – "Спутник V". Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Прививать детей в этом году не планируют. Мурашко уточнил, что к вопросу об их вакцинации власти вернутся только тогда, когда появится полное понимание картины о влиянии вакцины на детский организм.