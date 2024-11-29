Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу в декабре 2024 года

Фото: Агентство "Москва"

В декабре 2024 года в России вступает в силу сразу ряд важных законов. В частности, речь идет о запрете пропаганды чайлдфри и кредитных каникулах для военнослужащих, а некоторым пенсионерам увеличат выплаты.

Доплаты пенсионерам

У пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в ноябре, в два раза вырастет фиксированная часть пенсии. Такое же увеличение предусмотрено для тех, кто получил I группу инвалидности.

(фиксированная выплата. – Прим. ред.) составляет 8 134,88 рубля, а после повышения будет 16 269,76 рубля. Индексация произойдет автоматически.

Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сегодня онасоставляет 8 134,88 рубля, а после повышения будет 16 269,76 рубля. Индексация произойдет автоматически.

Уточняется, что доплату дают только по одному из двух оснований: например, если пенсионеру уже повысили выплату из-за инвалидности, то в 80 лет она не увеличится снова.

Пропаганда чайлдфри

С 4 декабря 2024 года в России вступает в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри – идей осознанного отказа от деторождения. Публикация подобного контента будет запрещена в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.

Новый закон обязывает владельцев соцсетей следить за контентом и оперативно блокировать материалы, которые продвигают идеи чайлдфри. Если этого не сделают вовремя, сайт попадет в реестр запрещенной информации.

В свою очередь, запрет не касается рассказов о монашестве, обете безбрачия и связанных с ними отказах от деторождения.

За публичное распространение идей чайлдфри предусмотрены штрафы:

до 100 тысяч рублей для граждан;

до 200 тысяч рублей для должностных лиц;

до одного миллиона рублей для юридических лиц.

Юрлица также могут лишиться права работать на срок до 90 дней. При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от одного до четырех миллионов рублей.

В свою очередь, если подобные идеи распространяют среди несовершеннолетних, наказания будут жестче:



до 400 тысяч рублей для физических лиц;

до 800 тысяч для должностных;

до пяти миллионов для юридических.

Изменения в ВС РФ

С начала декабря военнослужащие смогут списать просроченные кредиты до 10 миллионов рублей.

Долг может быть списан, если судебный акт о взыскании денег вступил в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство. Другое условие – контракт с Минобороны должен быть подписан не раньше 1 декабря 2024-го.

Списать долг смогут:



мобилизованные граждане;

заключившие контракт на службу сроком от одного года для участия в СВО;

супруги этих военнослужащих.

Кроме того, с 1 по 31 декабря мобилизованные и служащие по контракту смогут оформить кредитные каникулы. Их срок увеличат с 30 до 180 дней.

Биометрия для иностранцев

С декабря в России начнется эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев, въезжающих в Россию. Он продлится до 30 июня 2026-го.

На первом этапе иностранцы будут сдавать фото и отпечатки пальцев в московских аэропортах (Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский), а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. До конца июня 2025 года такие правила распространят на все пограничные переходы.

Второй этап начнется с 30 июня 2025-го. Тогда появится возможность сдать биометрические данные заранее через приложение "Единая биометрическая система" и подать заявление на "Госуслугах", указав цель визита.

Эксперимент не касается граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников дипломатических миссий, международных организаций и их семей.

Также в декабре вступает еще одно нововведение, которое касается мигрантов. С 10-го числа проводить экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также выдавать соответствующие сертификаты для иностранных граждан смогут только государственные учреждения. Они должны быть включены в специальный перечень правительства, который предложат Минобрнауки России, МВД России и Рособрнадзор.

Отмечается, что госструктуры не смогут передавать право на проведение экзаменов или выдачу документов другим организациям. Экзамены будут платными, стоимость определит правительство.

В театры Москвы – по паспорту

С 1 декабря в Москве начнется эксперимент по продаже билетов в учреждения культуры по паспорту. Это пилотный проект, который коснется 63 театра и 36 концертных залов.

Новые правила касаются билетов на мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года.

Документы, которые будут принимать:

паспорт;

водительское удостоверение;

социальная карта москвича;

студенческий билет;

пенсионное удостоверение.

Главное, брать с собой на мероприятие тот документ, который был указан при покупке билета. Как отметили авторы идеи, это поможет в борьбе с перекупщиками и сделает походы в театры и на концерты безопаснее.

Парковочное место

Зарегистрировать свое парковочное место в многоквартирном доме или на коллективной автостоянке, если оно находится в общей долевой собственности, будет легче. Раньше для этого нужно было обойти всех соседей и получить из согласие, но с 4 декабря 2024 года это требование отменяется.

По новым правилам, чтобы оформить машино-место как отдельную недвижимость, нужно обратиться к кадастровому инженеру. Он определит границы участка и подготовит технический план. Затем специалист обязан сообщить об этом всем собственникам доли, разместив объявление в местных СМИ, подъездах дома или других доступных местах. В извещении должны быть указаны контактные данные владельца места, инженера и срок для подачи возражений.

Соседи могут направить свои возражения в письменной форме в течение 30 дней. Если за это время никто не выступит против, расположение машино-места считается согласованным, можно подавать документы на регистрацию права собственности.