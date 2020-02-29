Врачи не нашли коронавирус у контактировавших в Шереметьево с зараженным гражданином Ирана

09:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пять пассажиров аэропорта Шереметьево, которые контактировали в транзитной зоне с больным коронавирусом иранцем, госпитализировали. В столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что подозрения на заболевание у них не подтвердились.
"В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек были госпитализированы в инфекционную больницу № 1", – сказали в штабе, передает ТАСС.
Отмечается, что каждому из пяти пациентов провели комплекс лечебно-диагностических мероприятий и взяли пробу для проведения анализов.
В штабе подчеркнули, что в Москве отсутствуют случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что 20 февраля рейсом из Тегерана в Шанхай через Москву летел гражданин Ирана, у которого позднее в Китае были обнаружен коронавирус. Во время пересадки он находился в терминале D.
Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения новым типом пневмонии в Китае превысило 79 тысяч человек, из них 2835 скончались, более 39 тысячам удалось побороть болезнь.
C 20 февраля российские власти приостановили въезд граждан КНР на территорию России с целью недопущения распространения вируса по стране.
28 февраля стало известно о первых пациентах с COVID-19 в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нидерландах. Резкий рост случаев заболевания зафиксирован в Италии, Южной Корее и Иране.
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты в Иран тоже ограничат.
Рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F Шереметьево. Временно ограничено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.
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