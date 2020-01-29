Врачи осмотрели прилетевшую из Пекина бортпроводницу с признаками ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Максим Мишин
Врачи в аэропорту Шереметьево осмотрели бортпроводницу с признаками ОРВИ, прибывшую из Китая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Роспотребнадзор.
29 января в дежурный санитарно-карантинный пункт воздушной гавани поступила информация о бортпроводнике с признаками заболевания. Россиянка 1996 года рождения прибыла рейсом Пекин – Москва.
Выяснилось, что с 27 по 29 января она находилась в столице Китая, проживала в отеле, там же питалась. При осмотре медработник поставил предварительный диагноз ОРВИ.
По информации ведомства, на данном рейсе прибыли 238 пассажиров и 10 членов экипажа. Бесконтактная термометрия показала, что других лиц с признаками инфекционного заболевания не обнаружено.
Сотрудники Роспотребнадзора начали обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. В Едином консультативном центре ведомства работают русско-китайские переводчики, которые помогут оперативно отреагировать при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на коронавирус.
Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению распространения коронавируса
Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним сведениям Государственной комиссии здравоохранения КНР, новым вирусом в Китае заражены 5 999 человек, из них 132 скончались. Отслежено 65 537 контактных лиц, 59 990 находятся под наблюдением. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила туда специалистов.
Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, ОАЭ и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.
Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.
Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Росздравнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.
Премьер России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем станет Татьяна Голикова.
Китай передал РФ геном коронавируса. Это позволило российским ученым создать экспресс-тесты для идентификации вируса в организме человека. Стороны совместно разрабатывают вакцину.
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