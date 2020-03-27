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Москва 24

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Общество

17:40

Совфед отключит подсветку зданий в рамках "Часа Земли"

общество экология

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации отключит подсветку зданий в рамках экологической акции "Час Земли", сообщает Агентство "Москва".

Она не будет работать в субботу, 28 марта, с 20:30 до 21:30. Участие в акции также примут 14 парков столицы, среди которых Парк Горького,"Сокольники", Парк Победы, "Царицыно". Кроме того, присоединятся Останкинская башня, транспортный комплекс Москвы и ВДНХ, где будет отключена архитектурно-художественная подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", № 34 "Космос", № 58 "Земледелие" и арка главного входа. Выключено будет внешнее освещение Кремля. Всего подсветку в городе отключат около двух тысяч зданий.

Главной темой в этом году станет лозунг "Каждый может!". Это значит, что каждый может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы. У участников будет возможность узнать, какая сфера экоактивизма им подходит больше всего.

В России "Час Земли" проводится с 2009 года. В 2019 году в нем участвовало порядка 30 миллионов человек в 700 населенных пунктах. Всего участниками стали 188 стран и более двух миллиардов человек.

"Это наш город": подсветка более 2 тыс зданий столицы погаснет в рамках "Часа Земли"

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