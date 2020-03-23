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13:55

Останкинская телебашня присоединится к акции "Час Земли"

экология город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всю архитектурно-художественную подсветку Останкинской телебашни отключат на время. Сообщается, что башня примет участие в ежегодной акции "Час Земли", сообщает пресс-служба телебашни.

Экологическая акция, к которой присоединятся и другие столичные объекты, пройдет 28 марта 2020 года.

"С 20:30 до 21:30 отключится вся архитектурно-художественная подсветка телебашни, останутся лишь заградительные огни в антенной части и на балконах", – рассказали представители башни. Так, Останкинская башня регулярно поддерживает масштабное экологическое мероприятие, предлагая всем желающим принять участие.

Москва принимает участие в "Часе Земли" с 2009 года. Главная цель данной акции – привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты.

Известно, что в этом году столичные парки примут участие в акции "Час Земли".

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