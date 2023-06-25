13:54Общество
В ГД предложили объявить выходной день 26 июня в пострадавших регионах РФ
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев предложил сделать нерабочим днем 26 июня в пострадавших регионах РФ, где были введены ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пока только Москва заявила о переносе пропавшего выходного на понедельник. Предлагаю губернаторам всех пострадавших регионов сделать этот понедельник таким же дополнительным выходным", – сказал он.
По словам парламентария, людям следует отдохнуть, чтобы избежать накала обстановки. Он добавил, что опыт Москвы можно учесть и в Воронежской области.
Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.
В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а он сам уедет в Белоруссию. Также он сообщил, что бойцы "Вагнера", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны.
Собянин сообщил, что Москве объявлен нерабочий день 26 июня
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