В ГД предложили объявить выходной день 26 июня в пострадавших регионах РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев предложил сделать нерабочим днем 26 июня в пострадавших регионах РФ, где были введены ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока только Москва заявила о переносе пропавшего выходного на понедельник. Предлагаю губернаторам всех пострадавших регионов сделать этот понедельник таким же дополнительным выходным", – сказал он.

По словам парламентария, людям следует отдохнуть, чтобы избежать накала обстановки. Он добавил, что опыт Москвы можно учесть и в Воронежской области.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а он сам уедет в Белоруссию. Также он сообщил, что бойцы "Вагнера", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны.

Собянин сообщил, что Москве объявлен нерабочий день 26 июня