Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Таким образом, число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586.
Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Ими могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Сергей Собянин сообщил, что такими донорами в Москве стали 672 человека. По его словам, можно с осторожностью говорить, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в столице стабилизируется.
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что столичный регион стал единственным регионом, который прошел пик заболеваемости коронавирусом.
Анастасия Ракова отмечала, что пик в городе пришелся на апрель. Она добавила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности.
"Мосгорсправка": условия для донорства
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