В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

41 пациент с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию скончался в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди умерших – пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего выявили двустороннюю нижнедолевую пневмонию с геморрагическим компонентом, он также страдал сахарным диабетом.

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Это в том числе гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся.

За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек.

Всего в стране зарегистрировано 68 622 случая. Это на 9,3% больше, чем днем ранее. За сутки зафиксировано 60 летальных исходов, за весь период по России умерли 615 человек. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

Получить его можно бесплатно. Возможность доступна на mos.ru, через СМС по номеру 7377 или через горячую линию +7 (495) 777-77-77.

Сергей Собянин ранее назвал разрешение прогулок для москвичей пока что слишком рискованным. Мэр допустил, что ограничения в городе могут ужесточить, но делать это планируется точечно. По его мнению, сейчас режим самоизоляции оптимален.