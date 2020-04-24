Более 90 россиян моложе 49 лет умерли от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
От коронавирусной инфекции в России скончались 4 человека от 18 до 29 лет, 90 – от 30 до 49 лет и 138 – от 50 до 64 лет. Об этом рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
"Но определенное количество людей умерло, хотя не имело контактов с теми, кто был за рубежом, или находился в очагах. Это значит, что люди заразились на улице и распространение вируса продолжается", – цитирует ее РИА Новости.
Голикова обратила внимание, что регионы немного отстают от Москвы и Московской области по заболеваемости коронавирусом, однако и там наблюдается прирост.
"Я хочу сказать, что за эту же неделю рост заболеваемости в регионах страны, за исключением Москвы и Московской области, возрос выше, чем по России в целом. Это уже 2,3 раза", – подчеркнула она.
По словам вице-премьера, жители некоторых регионов России не соблюдают ограничения передвижений, что вызывает тревогу. Она упомянула необходимость анализа мер, реализуемых в регионах. Голикова отметила, что введенные ограничения нужно соблюдать, чтобы страна могла благополучно выйти из ситуации с COVID-19.
Сергей Собянин ранее назвал разрешение прогулок для москвичей пока что слишком рискованным. Мэр допустил, что ограничения в городе могут ужесточить, но делать это планируется точечно. По его мнению, сейчас режим самоизоляции оптимален и не требует ужесточения.
За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек.
Всего в стране зарегистрировано 68 622 случая. Это на 9,3% больше, чем днем ранее. За сутки зафиксировано 60 летальных исходов, за весь период по России умерли 615 человек.
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