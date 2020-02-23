Облачная погода с осадками ожидается в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с осадками ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 23 февраля. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

В воскресенье столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Температура воздуха в городе прогреется максимум до +3 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, местами порывы ветра могут доходить до 17 метров в секунду.

Накануне воздух на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ прогревался до +6,7 градуса. Таким образом был побит температурный рекорд дня, установленный 22 февраля 1990 года. Тогда в Москве было зафиксировано +6,6 градуса.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в конце февраля горожан ждет аномально теплая погода. Ожидается, что столбики термометра поднимутся выше плюс пяти градусов.

До этого о причинах аномально теплой зимы высказался научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая погода связана с воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холода, идущие из Сибири.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов тепла.

