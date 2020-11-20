Сильный снегопад накроет Москву в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в ближайшие часы ожидается снегопад, гололед и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Такая погода сохранится для утра субботы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие один-два часа 20 ноября до 6:00 21 ноября в Москве ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, усиление юго-западного ветра с порывами 11–16 метров в секунду, гололедица, местами сильная", – говорится в сообщении.
Горожанам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Москвичей ранее предупредили о повторении ледяных дождей. Они могут продолжаться несколько дней подряд.
В Росгидромете рассказали, что к вечеру пятницы в Москве также может образоваться гололедица. Кроме того, по словам синоптиков, в столице ожидается возникновение трехсантиметрового снежного покрова 20 ноября. Сообщалось, что в выходные он может вырасти до шести сантиметров.
Что касается более глобальных прогнозов, то специалисты ожидают аномальное тепло в декабре по всей территории России. Сообщалось, что первый месяц зимы будет теплее обычного на 2-3 градуса.
Москву накроет сильнейший снегопад
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