Сильный снегопад накроет Москву в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в ближайшие часы ожидается снегопад, гололед и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Такая погода сохранится для утра субботы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие один-два часа 20 ноября до 6:00 21 ноября в Москве ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, усиление юго-западного ветра с порывами 11–16 метров в секунду, гололедица, местами сильная", – говорится в сообщении.

Горожанам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Москвичей ранее предупредили о повторении ледяных дождей. Они могут продолжаться несколько дней подряд.

В Росгидромете рассказали, что к вечеру пятницы в Москве также может образоваться гололедица. Кроме того, по словам синоптиков, в столице ожидается возникновение трехсантиметрового снежного покрова 20 ноября. Сообщалось, что в выходные он может вырасти до шести сантиметров.

Что касается более глобальных прогнозов, то специалисты ожидают аномальное тепло в декабре по всей территории России. Сообщалось, что первый месяц зимы будет теплее обычного на 2-3 градуса.