Подмосковные врачи получат доплаты за нагрузку в связи с коронавирусом

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которым устанавливаются размеры дополнительных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства Московской области.
Из документа следует, что выплаты положены медработникам, которые оказывают помощь пациентам с выявленной коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения вирусом, в том числе медицинским работникам, командированным в аэропорт Шереметьево.
Отмечается, что врачи получат дополнительную выплату в размере 50 тысяч рублей, фельдшеры, медицинские сестры и регистраторы – 30 тысяч рублей, младший медицинский персонал – 10 тысяч рублей.
В документе поясняется, что выплата к заработной плате выплачивается в составе заработной платы за фактически отработанное время, начиная с 14 февраля 2020 года, из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.
В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.
Кроме того, стало известно, что за последние сутки из больниц выписали семь человек, которые вылечились от коронавируса. Таким образом, численность выздоровевших в РФ составляет 12 человек.
Также появилась информация о создании вакцины против COVID-19. Вероятно, первые результаты испытаний прототипа получат уже в июне 2020 года. Таким образом, готовую вакцину можно будет создать уже через 11 месяцев.
В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности, дополненный новыми мерами. Запрещается проведение массовых мероприятий, численность которых может превысить 50 человек. С 21 марта школьники Москвы и Подмосковья уйдут на каникулы до 12 апреля.
Всего в мире на данный момент зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.
Число инфицированных COVID-19 в Москве достигло 131
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