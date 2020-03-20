"Аэрофлот" не предпринимал действий для увеличения стоимости билетов

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"Аэрофлот" не предпринимал действий, направленных на увеличение стоимости билетов. Об этом заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Подобные заявления в отношении компании, которая в течение двух недель круглосуточно занята эвакуацией российских граждан из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, звучат как минимум странно", – подчеркнула она.

По словам Спиваковой, компания совместно с представителями СМИ разобрала несколько таких обвинений из социальных сетей.

"Вместе проверили буквально под камеру цены на заявленные перелеты на сайте "Аэрофлота". Фактическая цена в некоторых случаях в 10 раз ниже", – объяснила она.

Пресс-секретарь "Аэрофлота" назвала информацию о повышении цен систематическими вбросами и слухами, которые быстро распространяются.

"Просим наших клиентов при покупке билетов уточнять их цену на официальном сайте компании "Аэрофлот", а СМИ и регуляторов – самостоятельно перепроверять информацию", – заключила она.

"Мосгорсправка": туризм во время коронавируса

19 марта сообщалось, что службы мониторинга "Аэрофлота" обнаружили массовое распространение в соцсетях и ряде СМИ ложных сведений о существенном росте стоимости билетов для россиян. Речь шла о датах 18 и 19 марта. Это касалось стран, которые хотели покинуть соотечественники из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Выяснилось, что данные во многих случаях сопровождались скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов. Кроме того, установлено, что истинная стоимость авиабилетов на указанные перелеты ниже указанной в публикациях в 10 и более раз.

Ранее стало известно, что "Аэрофлоту" и "Победе" разрешили вывоз российских туристов из Черногории. Рейсы должны осуществить 20 марта.

Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки. Организованным группам советуют обратиться к туроператору с просьбой о переносе путешествия. Самих операторов призвали отказаться от реализации туров и оказать содействие в перебронировании.

Помимо этого, Ростуризм запустил форму обратной связи для туристов. Те, кто оказался в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, могут заполнить опросную форму на сайте для оперативной связи.

ВОЗ сообщает, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев. Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек, у которых подозревают COVID-19.