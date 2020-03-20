"Аэрофлот" не предпринимал действий для увеличения стоимости билетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" не предпринимал действий, направленных на увеличение стоимости билетов. Об этом заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
"Подобные заявления в отношении компании, которая в течение двух недель круглосуточно занята эвакуацией российских граждан из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, звучат как минимум странно", – подчеркнула она.
По словам Спиваковой, компания совместно с представителями СМИ разобрала несколько таких обвинений из социальных сетей.
"Вместе проверили буквально под камеру цены на заявленные перелеты на сайте "Аэрофлота". Фактическая цена в некоторых случаях в 10 раз ниже", – объяснила она.
Пресс-секретарь "Аэрофлота" назвала информацию о повышении цен систематическими вбросами и слухами, которые быстро распространяются.
"Просим наших клиентов при покупке билетов уточнять их цену на официальном сайте компании "Аэрофлот", а СМИ и регуляторов – самостоятельно перепроверять информацию", – заключила она.
"Мосгорсправка": туризм во время коронавируса
19 марта сообщалось, что службы мониторинга "Аэрофлота" обнаружили массовое распространение в соцсетях и ряде СМИ ложных сведений о существенном росте стоимости билетов для россиян. Речь шла о датах 18 и 19 марта. Это касалось стран, которые хотели покинуть соотечественники из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Выяснилось, что данные во многих случаях сопровождались скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов. Кроме того, установлено, что истинная стоимость авиабилетов на указанные перелеты ниже указанной в публикациях в 10 и более раз.
Ранее стало известно, что "Аэрофлоту" и "Победе" разрешили вывоз российских туристов из Черногории. Рейсы должны осуществить 20 марта.
Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки. Организованным группам советуют обратиться к туроператору с просьбой о переносе путешествия. Самих операторов призвали отказаться от реализации туров и оказать содействие в перебронировании.
Помимо этого, Ростуризм запустил форму обратной связи для туристов. Те, кто оказался в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, могут заполнить опросную форму на сайте для оперативной связи.
ВОЗ сообщает, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев. Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек, у которых подозревают COVID-19.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: