Azur air отменяет все рейсы до 20 апреля

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Крупнейший чартерный перевозчик в России Azur air первым из отечественных авиакомпаний сообщил о фактической приостановке полетов на месяц, до 20 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

"Авиакомпания Azur air, проявляя ответственную гражданскую позицию в отношении здоровья российских туристов, полностью поддерживает решение своего стратегического партнера – туроператора Anex Tour – об отмене c 22 марта по 20 апреля всех завозных рейсов из Российской Федерации", – заявили в пресс-службе перевозчика.

Авиаперевозчик сохранит только вывозные рейсы, в Россию. При этом на внутренних рейсах по РФ Azur air не работает.

Ранее компания TUI Россия объявила об аннулировании всех туров за рубеж с 20 марта по 30 апреля. Клиентам предлагают перебронировать их на российские направления или более поздние даты, либо перенести сумму оплаты по аннулированной заявке в счет оплаты будущей заявки тех же туристов.

19 марта Ростуризм рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы России до нормализации эпидемиологической обстановки. Россиянам предлагают перебронировать туры или путешествовать по стране.

Часть российских туристов остается за рубежом. Они не могут вернуться на родину по причине введения карантина в стране пребывания или из-за отсутствия доступных авиарейсов или билетов на другие виды транспорта.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев.

