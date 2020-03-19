"Аэрофлот" предупредил о ложной информации о росте стоимости билетов

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Службы мониторинга авиакомпании "Аэрофлот" обнаружили массовое распространение в соцсетях и ряде СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян.

Речь шла о 18 и 19 марта и странах, которые хотели покинуть соотечественники из-за сложной эпидемиологической обстановки, передает РИА Новости.

Оказалось, что сведения во многих случаях сопровождались скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов. Кроме того, установлено, что истинная стоимость авиабилетов на указанные перелеты ниже указанной в публикациях в 10 и более раз.

"Аэрофлот" мониторит ситуацию с ценами на билеты, проверяя подобные сообщения о завышении. В настоящий момент службы авиакомпании выясняют, откуда распространялись недостоверные данные, вводившие людей в заблуждение.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч человек умерло. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В России число заболевших достигло 199 человек.

Ранее "Аэрофлот" рассказал, как вернуть деньги за билеты.