Москвичи заинтересованы в электронном голосовании по поправкам в Конституцию – депутат МГД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Мосгордуме рассчитывают на высокую заинтересованность столичных жителей в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комиссии городского парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова.

Он напомнил, что на портале "Активный гражданин" в настоящий момент зарегистрировано более 3 миллионов человек. Козлов считает это показателям высокой заинтересованности москвичей в принятии решений по городским вопросам.

В связи с этим, по словам депутата МГД, такое значимое событие, как изменение в основном законе, не должно пройти мимо столичных жителей.

"Я уверен, что москвичи покажут высокую заинтересованность по голосованию, проголосуют, и очень много будет тех, кто проголосует именно в электронном виде", – подчеркнул Козлов.

Он напомнил, что дистанционное волеизъявление активно используется в Москве при реализации различных программ. Козлов отметил, что цифровые технологии успешно интегрировались в повседневную жизнь горожан.

В частности, они используются для учета мнения столичных жителей в сфере благоустройства, а также при реализации программы реновации и других градостроительных решений. Козлов считает, что это демонстрирует высокую заинтересованность граждан по этим вопросам.

Он сообщил, что планирует принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.

"Я буду голосовать электронно, уже такое заявление через портал mos.ru подал, пришло подтверждение. Процедура не занимает какого-то длительного времени. Либо через госуслуги, либо через mos.ru такая возможность есть", – заявил Козлов.

Он отметил, что дистанционный формат позволит охватить большее число людей. Парламентарий напомнил, что при этом сохраняется возможность традиционного совершения волеизъявления в виде прихода на избирательный участок.

Козлов подчеркнул, что предыдущий опыт использования электронного голосования подтвердил безопасность такого формата.

"Это удобно, это безопасно. Действительно, голосование защищено, зашифровано. Прошлый опыт выборов в Московскую городскую думу показал, что и корпус наблюдателей, и, условно там хакеры, которые пытались что-то взломать, у них это не получилось. Поэтому за цифровым голосованием точно будущее", – отметил Козлов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процесс голосования по поправкам в Конституцию России будет максимально безопасным для граждан. Он отметил, что за здоровьем членов участковых комиссий будет организовано медицинское наблюдение. Кроме того, они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, около 830 тысяч человек допущено к общегородскому тестированию электронной системы голосования по поправкам в Конституцию. Оно началось 18 июня и пройдет в четверг и в пятницу.

Тест проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.