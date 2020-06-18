Электронное голосование обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Директор Института прогрессивного образования, правозащитник по делам молодежи Анна Маркс сообщила, что дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ обеспечит дополнительный комфорт. По ее словам, онлайн-голосование также привлечет больше молодых избирателей, передает Агентство "Москва".

"Электронная процедура – это дополнительные комфорт и безопасность. Это отсутствие потребности как-то менять не только свои цифровые привычки, ведь молодежь привыкла к доступности онлайн-услуг. Но и терять время на посещение участков", – заявила Маркс.

Она обратила внимание, что многие молодые граждане, которые достигли избирательного возраста, готовятся к последним ЕГЭ или сдают сессии в высших учебных учреждениях. Как считает эксперт, возможность волеизъявления через телефон не занижает уровня ответственности у людей, продолжающих учиться.

Подать заявление на участие в онлайн-голосовании москвичи смогут на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать могут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.

Дистанционное электронное голосование организуют в Москве и Нижегородской области. Отдать свой голос можно будет с 25 по 30 июня включительно.

Ранее сообщалось, что тестирование системы электронного голосования в Москве пройдет 18 и 19 июня. Специальные информационные панели в течение двух дней будут отображать информацию в режиме тестирования.