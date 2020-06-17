Тестирование системы электронного голосования в Москве пройдет 18 и 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Систему дистанционного электронного голосования в Москве протестируют 18 и 19 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской городской избирательной комиссии (МГИК).
Во время тестирования москвичам, зарегистрировавшимся для участия в дистанционном голосовании, предложат ответить на вопрос: "Что сейчас важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?"
Тестовое голосование пройдет с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня. Для голосования необходимо авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru.
Специальные информационные панели в течение двух дней будут отображать информацию в режиме тестирования. Итоговые данные тестирования распечатают специальными принтерами, уточнили в МГИК.
За тестированием проследят члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, департамента информационных технологий Москвы, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и представители СМИ.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова завила, что порядка 800 тысяч человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Дистанционное электронное голосование проведут в Москве и Нижегородской области. Отдать свой голос можно будет с 25 по 30 июня включительно.
Как записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию
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