Тестирование системы электронного голосования в Москве пройдет 18 и 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Систему дистанционного электронного голосования в Москве протестируют 18 и 19 июня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Во время тестирования москвичам, зарегистрировавшимся для участия в дистанционном голосовании, предложат ответить на вопрос: "Что сейчас важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?"

Тестовое голосование пройдет с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня. Для голосования необходимо авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru.

Специальные информационные панели в течение двух дней будут отображать информацию в режиме тестирования. Итоговые данные тестирования распечатают специальными принтерами, уточнили в МГИК.

За тестированием проследят члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, департамента информационных технологий Москвы, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и представители СМИ.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова завила, что порядка 800 тысяч человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Дистанционное электронное голосование проведут в Москве и Нижегородской области. Отдать свой голос можно будет с 25 по 30 июня включительно.